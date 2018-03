SMI: Keine voreiligen Schlüsse ziehen

Nach dem jüngsten Ausverkauf, der zu einem neuen Jahrestief knapp über der 8600er-Marke führte, hat der Swiss Market Index eine Gegenbewegung nach oben gestartet. Sie ist vorerst als gewöhnliche Bärenmarktrally einzustufen und hat Potenzial bis mindestens 8900 Punkte. Dort liegen mehrere Wendepunkte und der Monatsdurchschnittskurs (grüne Kurve), was für erneuten Abgabedruck sorgen könnte.

Der bereits überverkaufte Markt kann sich jedoch auch weiter bis in den Bereich um 9050/9060 erholen, wenn die passenden Impulse von der Wallstreet kommen. Anleger sollten sich davon aber nicht täuschen lassen und den mittelfristigen Chart im Auge behalten: Hier zeigen der Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt (violett) und dessen gescheiterte Rückeroberung in eine klare Richtung, ebenso der Absturz auf neue Tiefstände unter die bisherigen Wendepunkte um 8700/8800. Damit ist auf längere Sicht der Weg frei geworden bis in den Bereich um 8200/8300. Einer oder mehrere etwas stärkere Handelstage liefern bestenfalls gute Einstiegskurse für neue Short-Positionen. Passende Puts zeigt beispielhaft die Tabelle unten.