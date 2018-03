SMI erholt sich

(AWP/Reuters/SPU) Die aufgefrischte Angst vor einem Handelskrieg belastet die Schweizer Börse. Auslöser ist angeblich der Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters von US-Präsident Donald Trump, Gary Cohn. Er gilt als Befürworter eines freien Handels und als Gegner der von Trump geplanten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8757.51 -0.1%) eröffnet 0,3% tiefer und pendelt am Vormittag in einer Spanne von –0,1 bis –0,5%. Seitdem erholt er sich deutlich und baut sein Minus ab.

Die Mehrheit der Standardwerte notiert schwächer – allen voran die Grossbank UBS (UBSG 17.185 -1.29%). Auch Credit Suisse (CSGN 16.855 -0.38%) und Julius Bär (BAER 59.3 -0.64%) notieren tiefer. Abgaben verzeichnen zudem Lonza (LONN 231.4 -0.98%) und ABB (ABBN 22.63 -0.75%).

Auch Versicherertitel um Swiss Re (SREN 95.36 0%), Zurich Insurance (ZURN 304.2 -0.1%) und Swiss Life (SLHN 332.4 -0.66%) büssen nach einem stabilen Handelsbeginn ein.

Die Indexschwergewichte Novartis (NOVN 76.76 0.39%), Roche (ROG 225.25 0.11%) und Nestlé (NESN 74.82 0.08%) halten den Index stabil. Novartis baut seine Zusammenarbeit mit Science 37 bei virtuellen klinischen Studienprogrammen aus.

Kaum Gewinner bei den Mittelgrossen

Auch der SMIM (SMIM 3449.82 -0.32%) der mittelgrossen Werte büsst ein.

Am breiten Markt verlieren die Aktien des Logistikkonzerns Panalpina (PWTN 137 -5.78%). Zwar hat die Firma ihren Gewinn im vergangenen Jahr gesteigert. Allerdings macht dem Unternehmen die schwierige Entwicklung in der Seefracht weiterhin zu schaffen; dort haben sich die Verluste stark ausgeweitet.

Ypsomed (YPSN 146.4 -10.4%) büssen kräftig ein. Der FuW-Artikel über eine Gewinnwarnung beim Medizinaltechniker löst am Markt Verkaufsreaktionen aus.

Bossard (BOSN 213 -5.84%) verliert klar. Der Vebindungstechnikspezialist legt ein Rekordergebnis vor, kann aber die Erwartungen nicht ganz erfüllen.

Bei Orior (ORON 75.6 -3.2%) sorgt die Kapitalerhöhung für Kurseinbussen: Der Lebensmittelhersteller hat sich 44,7 Mio. Fr. zur Finanzierung der Übernahme des Getränkeherstellers Thurella («Biotta») besorgt.

Zudem geben Dormakaba (DOKA 761.5 -0.91%) erneut nach. Die Titel sind gestern im Zuge der Halbjahreszahlen eingebrochen.

Auch die Techwerte um AMS (AMS 116.2 1.48%), Logitech (LOGN 36.48 -1.78%) und Temenos (TEMN 111.5 -0.27%) verlieren.

Asien von Cohn-Rücktritt belastet

Der Rücktritt von US-Präsidentenberater Gary Cohn kommt in Asien schlecht an. In Japan gibt der Nikkei 225 0,8% nach. In Hongkong verliert der Hang Seng (Hang Seng 30196.92 -1.03%) 1%. In Korea sinkt der Kospi 0,4%. Ebenfalls negativ reagiert Schanghai mit –0,6%. Asiatische Titel ausserhalb Japans (MSCI Asia ex Japan) verlieren 0,6%.

Euro fest über 1.16 Fr.

Der Euro stabilisiert sich sowohl zum Dollar als auch zum Franken. Die Gemeinschaftswährung notiert über der Marke von 1.16 Fr. und liegt bei 1.1666 Fr. Zur US-Valuta handelt sie fester bei 1.2432 $. Der Greenback notiert stabil bei 0.9384 Fr.

Öl leichter

Das Barrel (159 Liter) Öl der Sorte Brent kostet 65 $. Der Rückgang beträgt 0,6%. Der Goldpreis notiert leichter bei 1333 $ pro Unze.