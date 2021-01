SMI: kleine Hürde auf dem Weg nach oben

Der Bereich um 11’000 Punkte entwickelt sich zunehmend als technische Barriere für den Swiss Market Index.

Marktteilnehmer hielten sich zuletzt an der aktuell erreichten 11’000er-Schwelle auffallend zurück, ein Einbruch blieb aber aus. Einen unangenehmen Beigeschmack hat aber, dass Intraday-Hochs des Index wieder verstärkt zu Abverkäufen genutzt wurden und der Tagesschlusskurs deutlich tiefer lag (Pfeile abwärts). In einem Aufwärtstrend bleibt dies häufiger folgenlos (grün), aber in einer Konsolidierungsphase (gelb) markieren diese Tage die Obergrenze einer Tradingrange. Der Verlauf des SMI in den kommenden Tagen wird somit aufschlussreich sein.

Setzt eine Korrektur ein, müssen sich Anleger zunächst kaum Sorgen machen: Schon das Areal um 10’600 dürfte wieder zu einer verstärkten Nachfrage führen. Eine ehemalige horizontale Barriere stabilisierte den Markt auch schon vor rund zwei Jahren, als der SMI sich extrem ähnlich zum momentanen Verlauf entwickelte (grüne Box). Das Hoch um 11’270 bleibt daher unverändert als nächstes Kursziel bestehen.

Trading-Idee: Anleger, die im Vorjahr mehrfach empfohlene Long-Positionen weiter aufstocken wollen, können nach wie vor Papiere wie beispielsweise den Valor 57946549 in Betracht ziehen. Das Zertifikat der UBS verstärkt Kursbewegungen des SMI um den Faktor vier.

