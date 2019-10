SMI: Kleine Stabilisierung wird wahrscheinlicher

Der SMI (SMI 9753.08 -0.08%) ist temporär unter den südlichen Rand seines kurzfristigen Schwankungskorrdors (graue Fläche) gefallen und hat damit sein vorläufiges Bewegungspotenzial auf der Unterseite ausgereizt. Bei rund 9650/9700 lagen in den Vormonaten ohnehin mehrere kleine Wendepunkte, an denen sich Käufer auch diesmal wieder orientieren dürften. Dass es für mehr als eine Gegenbewegung bis an die erste technische Hürde um 9850/9900 reicht, darf aber bezweifelt werden. Das maximale Erholungsziel (grün) im Bereich der 10’000er-Marke ist diese Woche höchstwahrscheinlich ausser Reichweite. Ebenso ist jedoch angesichts der aktuell überverkauften Marktlage kaum mit neuen Tiefständen zu rechnen.

In der kommenden Handelswoche wäre ein Test des mittelfristigen Korrekturziels (rot) um 9400/9500 allerdings keine Überraschung. Dort treffen der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) und die Untergrenze des 2019er-Aufwärtstrends (schwarz) zusammen. Ausserdem hätte der SMI auf gleicher Höhe auch das südliche Limit seines entsprechenden Schwankungskorridors auf dieser Zeitebene erreicht (blaue Fläche). Die gute Nachricht aus markttechnischer Sicht ist, dass darunter hinausgehende Verluste auf Grund der Summe dieser stabilisierenden Faktoren vorläufig eher unwahrscheinlich bleiben.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)