SMI: kleiner Schwächeanfall

Der SMI (SMI 9848.22 -1.43%) ist tief in die untere Randzone seines kurzfristigen Schwankungskorridors eingetaucht (graue Fläche) und hat damit das untere Kursziel auf dieser Zeitebene erreicht (rot). Dabei hat er auch den linear steigenden Aufwärtstrendkanal der Vorwochen verlassen (orange). Dies ist ein kleineres Schwächesignal, jedoch stabilisierte sich der Markt in der Vergangenheit häufiger kurz unterhalb seines Monatsdurchschnittskurses (blau). Zudem ist auch an dem markanten horizontalen Wendebereich um 9850/9900 wieder mit verstärkter Nachfrage zu rechnen.

Auf längere Sicht ist bei anhaltender Schwäche ein erneuter Test des 200-Tage-Mittelkurses bei aktuell rund 9500 nicht auszuschliessen, auch die Untergrenze des bis Jahresbeginn zurückreichenden Aufwärtstrends auf dieser Zeitebene verläuft auf ähnlichem Niveau (schwarz). Der Basistrend zeigt aber auch aus diesem Blickwinkel weiter aufwärts.