SMI: kleiner Zwischenstopp

Käufer gönnen sich nach der neuesten Aufholjagd des Swiss Market Index eine kurze Denkpause, was einer Überhitzung vorbeugen sollte.

Temporär hatte der SMI in seiner Anfang Dezember gestarteten Rally sogar sein oberes kurzfristiges Schwankungsband (rot) verlassen, was äusserst ungewöhnlich ist und nun durch eine kleine Unterbrechung korrigiert wird. Solange aber der Bereich um 12’300 / 12’400 nicht wieder unterschritten und damit ein neues Schwächesignal generiert wird, haben Anleger nichts zu fürchten.

Der übergeordnete Aufwärtstrend würde sogar erst in Gefahr geraten, wenn die Preise unter 11’750 abrutschen – was derzeit das mit Abstand unwahrscheinlichere Szenario ist. Denn schon kleinere Rückschläge, wie die Konsolidierung Mitte November, werden von Schnäppchenjägern schnell als Einstiegspunkt genutzt. Und bis an den oberen Rand des mittelfristigen Schwankungsbandes bei 12’850 Punkten ist noch etwas Luft.

Trading-Idee: Long-Faktorzertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben – insbesondere mittelfristig – weiter haltenswert. Wer sich darüber hinaus auch weiterhin nach unten absichern möchte, kann dies beispielsweise mit dem Valor 48638470 umsetzen. Das Papier verwandelt Indexverluste in Kursgewinne und verstärkt sie auch noch um das Vierfache.