SMI: Kleines Verkaufssignal

Der Swiss Market Index hat eine zuletzt noch umkämpfte Preiszone inzwischen deutlich nach unten durchbrochen.

Der SMI ist unter die in den Vorwochen meistgehandelte Marke um 11’500 gefallen. Dies dürfte weitere Verkäufe bis in den Bereich 11’200 / 11’300 ankündigen, dort liegen die jüngsten Zwischentiefs, die der Index bei seiner letzten Schwächeepisode im Mai markiert hat. Der schon in den Vortagen immer unwahrscheinlicher gewordene, erneute Anlauf an die horizontale Wendezone um 11’800 ist dagegen nun erstmal definitiv vom Tisch.

Auch das kurzfristige Schwankungsband (rot), ein zuverlässiger Bandbreiten-Indikator, lässt den Preisen aktuell Spielraum in Richtung der 11’250er-Marke. Da die daraus ableitbaren Limits ober- und unterhalb des Index eine fallende Tendenz aufweisen, dürfte sich das Kursziel in den kommenden Tagen auch noch weiter nach unten verschieben.