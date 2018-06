SMI: Kommen jetzt Käufer?

Nach einem Kursrückgang von rund 500 Punkten seit dem Mai-Hoch ist der Markt langsam reif für eine Pause im Abwärtstrend. Eine kleine Unterbrechung auf dem Weg nach unten gab es zu Monatsbeginn bereits – ob sich diese Konsolidierung fortsetzt oder ob die Abwärtsbewegung stattdessen wieder an Schwung aufnimmt, dürfte sich an der 8500er-Marke entscheiden. Der Bereich um 8450/8500 war schon häufiger Schauplatz von Richtungswechseln zurück nach oben. Doch der letzte Versuch Anfang Juni scheiterte an dem Verkaufsdruck um 8660/8700.

Gegen ein starkes Abwärtsrisiko spricht die nun erreichte Wendezone, die sich auf der Unterseite bis 8200/8300 erstreckt und seit 2015 besteht. Zudem ist der leicht überverkaufte Marktzustand in eine Prognose mit einzubeziehen: Der Index fiel zuletzt 4,5% unter seinen Monatsdurchschnitt (blauer Indikator unter dem Chart) und erreichte damit ein Niveau, auf dem es im Anschluss überdurchschnittlich häufig wieder aufwärtsging – allerdings waren vereinzelt auch schon Abweichungen von bis zu 7% von diesem Mittelwert messbar.

Berücksichtigt man alle technischen Faktoren, ist zumindest eine längere Bodenbildung oberhalb von 8200 Punkten sehr wahrscheinlich. Ob ein langfristiger Trend dann weiter nach unten bis an die ebenfalls markante Unterstützung um 7500 führt, bleibt abzuwarten. Diese Gefahr droht insbesondere wenn sich der SMI (SMI 8579.17 0.4%) nicht zeitnah zurück über 9000/9100 und damit auch über seinen 200-Tage-Durchschnitt (violett) erholen kann.