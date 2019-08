SMI: Kommt der Ausbruch endlich?

Im bisherigen Monatsverlauf kam es stets zu starkem Abgabedruck, sobald der SMI (SMI 9918.51 0.81%) in den Bereich der 9900er-Marke vorgestossen war. Nun folgt ein erneuter Anlauf des Index in diese Zone. Die Serie steigender Hochpunkte zwischen den einzelnen Anläufen zeigt prinzipiell gute Ausbruchschancen nach oben: Marktteilnehmer haben immer schneller wieder gekauft, was einen grundsätzlich positiven Trend bestätigt.

Allerdings trifft der Markt auf dem nun erreichten Niveau nicht nur auf einen horizontalen Wendebereich, auch ein kleiner Abwärtstrend (schwarz punktiert) und die obere Grenzzone des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) dürften einen schnellen weiteren Anstieg eher limitieren.

Auch im längerfristigen Chart zeigt die Tendenz des SMI nach Norden (blau), allerdings ist auch aus dieser Perspektive schon um 10’150 wieder mit einem oberen Wendepunkt zu rechnen – dort verläuft momentan die Grenze des Aufwärtstrendkanals. Auch wenn die Prognose durch Käufer oberhalb von 9900 besser wird, ist der Spielraum also überschaubar.