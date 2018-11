SMI: Kommt die Erholung noch?

Schon häufig kam es in den vergangenen Wochen zu 180-Grad-Wenden des Marktes im Bereich um 8900/8980, und auch diesmal verharrt der SMIauffällig lange in dieser Zone. Ohnehin verläuft dort momentan der Monatsdurchschnitt, der ebenfalls immer wieder mal einen Richtungswechsel des Index auslöst (blau).

Käufer könnten sich somit auch weiterhin zurückhalten, was einen Anstieg an die Obergrenze der Tradingrange von 8600 bis 9200 erschwert. Die untere Begrenzung dieser Spanne ist aber vorerst ebenfalls ausser Reichweite, da der aus vergangenen Schwankungen kalkulierte Bewegungskorridor (graue Fläche) aktuell nur Spielraum bis an die 8700er-Marke lässt.

Auch die Luftaufnahme des SMI zeigt die momentane Unschlüssigkeit der Marktteilnehmer: Nach einer klaren Aufwärtswelle (A) und einer ebenso deutlich ausgeprägten, aber vom Umfang viel geringeren Korrektur (B) sollte eigentlich wieder eine steigende C-Welle folgen.

Doch das Ausbleiben der Nachfrage über 9200 hat dies bislang verhindert. Ein Rückfall des SMI unter 8700 oder sogar 8600 könnte in dieser kritischen Phase den Trend wieder klar nach unten kippen lassen und würde weitere Verluste bis zumindest in den Bereich 8300/8450 ankündigen.