SMI: Kommt ein neuer Trend?

Der SMI (SMI 8831.88 0.13%) zeigt aus einer kurzfristigen Perspektive eine eindrucksvolle Entwicklung: Nicht nur der Sprung an den oberen Rand der seit Ende März bestehenden Tradingrange bei 8780 ist ein Stärkezeichen, auch der zwei Wochen bestehende Mini-Aufwärtstrendkanal (blau) ist ein positives Signal.

Doch nun ist der Index am oberen Rand dieser technischen Konstruktion angekommen und damit zugleich auch an der Nordgrenze des Prognosekorridors (grau), an dem er in neun von zehn Fällen erst einmal pausiert. Zwar klettern beide Einflussfaktoren weiter, doch eine fortgesetzte Erholung sollte sich dadurch auf deren Anstiegstempo verlangsamen.

Eine weitere – wenn auch nur schwache – Hürde könnte der obere Rand des Abwärtstrendkanals (blau punktiert) bei rund 8870 darstellen, der sich im weiter zurückreichenden Chart seit Februar zeigt. Zumindest eine kleine Pause des Anstiegs dürfte dadurch verursacht werden können.

Stärkerer Verkaufsdruck ist auf dieser Zeitebene jedoch erst um 9000/9060 zu erwarten, dort liegt das derzeit vorstellbare Maximalkursziel einer Erholung. Unterhalb dieser Schwelle bleibt der Markt mittelfristig auch unverändert als negativ einzuschätzen.