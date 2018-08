SMI: Kommt ein neues Kaufsignal?

Nach wie vor fehlten in der ersten Wochenhälfte Käufer oberhalb der 9100er-Marke. Der SMI (SMI 9048.2 -0.38%) verharrt als Ergebnis dieses Nachfragemangels unterhalb dieser markttechnischen Schwelle. Ihre Widerstandskraft wird vermutlich verstärkt von dem Verkaufsdruck, der am Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve) regelmässig auftritt. Ohnehin hat der Index den statistischen Bewegungsspielraum kurzzeitig fast ausgeschöpft, er notiert am oberen Rand des Prognosekorridors (graue Fläche), der aus alten Schwankungen abgeleitet wird. Immerhin war bislang trotz dieser negativen Einflüsse noch kein neuer Rückschlag zu beobachten.

Auch wenn nach oben zunächst nur wenig Luft zu sein scheint, gibt es Positives zu vermelden: Der Markt hat seine Korrektur in der Vorwoche im Bereich des vielbeachteten 200-Tage-Durchschnittskurses gestoppt (violett). Nun fehlt aus der Vogelperspektive noch der Ausbruch über die Wendezone um 9100/9200 für ein frisches Kaufsignal. Solange es nicht so weit ist, müssen Anleger auch Ausschläge auf der Unterseite bis mindestens an die nächstgelegene Stabilisierungszone um 8900 einkalkulieren. In der Summe ist der SMI damit vorerst weiter als technisch neutral zu werten.