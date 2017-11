SMI: Kommt ein Seitwärtstrend?

Aktuell steht das Areal um 9215/9230 auf dem Prüfstand, an dem sich bereits mehrere kleine Wendepunkte ausbilden konnten. Ein Rücksetzer deutlich unter diese Zone würde zu viele Gewinne der Ende November gestarteten Aufwärtsbewegung vernichten. Damit wäre deren Stabilität nicht mehr gegeben.

Spätestens wenn der SMI (SMI 9235.14 0.16%) somit unter die 9200er-Marke fällt, müssen sich Anleger auf eine ausgedehntere Tradingrange einstellen. Sie dürfte sich nach Süden bis zunächst an die bereits bewährte Kaufzone um 9050/9150 ausdehnen – wobei diese Signale alle nur die kurzfristige Zeitperspektive betreffen.

Mittel- bis langfristig ist der Aufwärtstrend intakt, aktuell verläuft der Index allerdings an seiner oberen Grenze, was eine mögliche Erklärung für die aktuelle Verlangsamung des Anstiegs darstellt. Selbst Rückschläge an den 200-Tage-Durchschnittspreis des Marktes (violett) bei derzeit rund 8900 wären unkritisch. Das nächste Kursziel auf dieser Zeitebene bleiben die Rekorde um 9500/9550.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

