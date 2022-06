SMI: Wegen Konjunktursorgen unter Druck

(AWP/Reuters) Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt sei angeschlagen. Angesichts der zunehmenden Rezessionssorgen verhielten sich die Anleger vorsichtig und bauten eher noch Positionen ab, sagt ein Händler. Eine Erholung sei kaum zu erwarten, solange die Anleger nach dem Motto «Sell the Rally» vorgingen. Damit blieben die Märkte volatil. Die Sorgen würden durch die jüngsten Konjunkturzahlen wie die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone noch geschürt, habe sich doch die Stimmung in den Chefetagen merklich eingetrübt, sagt ein Händler. Zudem würden und auch die tieferen Ölpreise als Zeichen einer wirtschaftlichen Abschwächung interpretiert.

Zudem hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Vortag die Anleger auch nicht beruhigen können. Er bezeichnete die US-Wirtschaft zwar als «sehr stark», und die Zinserhöhungen könnten weggesteckt werden. Aber eine Rezession könnte «sicherlich ein mögliches Resultat der strafferen Geldpolitik sein», so der Notenbank-Chef. Ein sogenanntes «Soft Landing», also ein Herauskommen aus der Lage ohne grössere Verwerfungen, sei eine Herausforderung.

Der SMI (SMI 10'484.27 -0.42%) büsst bis um 11.20 Uhr 0,82% auf 10’442,18 Punkte ein. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,05% auf 1602,71 und der breite SPI (SXGE 13'503.50 -0.53%) um 0,82% auf 13’464,79 Zähler. Alle 30 SLI-Werte geben nach.

An der Spitze der Verlierer stehen die Aktien von Swiss Life (SLHN 464.90 -2.62%), die den nun seit einigen Wochen andauernden Abwärtstrend fortsetzen. Händler verweisen dabei auch auf eine Studie der UBS (UBSG 15.40 -0.52%), wonach sich die Zinserhöhung der SNB (SNBN 6'580.00 -0.30%) negativ auf den Immobilienbestand des Lebensversicherers auswirken könnte. Die Aktien der Mitbewerber Swiss Re (SREN 73.50 -0.70%) und Zurich Insurance (ZURN 406.00 -0.90%) geben ebenfalls nach.

Bei den übrigen Finanztiteln büssen Julius Bär (BAER 43.32 -1.61%), Credit Suisse (CSGN 5.59 -2.82%) und UBS klar an Wert ein. Händler erwähnen Konjunktursorgen, rückläufige Gebühren und sinkende Kommissionen im Wertschriftengeschäft.

Unter Druck stehen zudem viele zyklische Werte aus dem Bau- und Industriebereich wie Holcim (HOLN 43.53 -1.34%), ABB (ABBN 25.19 -0.79%), Schindler (SCHP 166.55 -1.68%) und Geberit (GEBN 454.80 -0.57%). Auch der Personalvermittler Adecco (ADEN 33.52 -1.53%) dürfte eine Abschwächung der Konjunktur zu spüren bekommen, heisst es. Wachstumswerte wie Lonza (LONN 483.70 -1.75%), Straumann (STMN 101.65 -0.73%), Sonova (SOON 295.20 +0.61%) und AMS Osram (AMS 8.85 -1.51%) leiden zudem auch nach der heftigen Korrektur weiter unter Abgaben.

Die Papiere von Temenos (TEMN 79.70 +0.25%) schlagen sich vergleichsweise gut. Schuld daran sind laut Händlern neu aufgekeimte Übernahmespekulationen. Am Vortag hiess es, die Abu Dhabi Investment Authority und das Canadian Pension Plan Investment Board Gespräche führten mit Investmentfirmen Gespräche über den Kauf des Softwarehauses. «Damit wird die Liste möglicher Käufer immer länger, aber ob die Übernahme wirklich kommt, muss sich erst weisen», sagt ein Händler. Es sei durchaus denkbar, dass der tiefe Aktienkurs das Interesse Dritter geweckt habe.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 108.68 -0.59%), Roche GS (ROG 306.15 +0.10%) und Novartis (NOVN 78.52 -0.08%) halten sich etwas besser als der Gesamtmarkt. Bei Novartis könnte helfen, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Krebs-Kombinationstherapie Tafinlar plus Mekinist zugelassen hat. «Ausserdem sehen wir wieder mehr Geld, das in den als sicher geltenden Aktien parkiert wird», sagt ein Händler.

Auf den hinteren Rängen fallen Cosmo (COPN 46.00 +4.55%) positiv auf. Credit Suisse hat die Bewertung für die Aktien des Pharmaunternehmens nach der Übernahme von Cassiopea mit «Outperform» und einem Kursziel von 64 Fr. wieder aufgenommen.

Carlo Gavazzi (GAV 286.00 +1.06%) steigen nach Zahlen um 3,2%. Dagegen verlieren Vetropack. Der Bau eines neuen Werks in Italien verzögert sich wegen fehlenden Baumaterials und langsamen behördlichen Verfahren. Das verteuert zudem den Bau.

Aktien New York Ausblick: Etwas höher

Der US-Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas höher erwartet. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,2% auf 30’549 Punkte, womit der Aufschlag gleichwohl etwas zusammenschmolz. Der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 11'527.71 -0.16%) wird zum Auftakt ein halbes Prozent höher erwartet.

Nach seiner sehr schlechten Vorwoche mit Kursen unter 30 000 Punkten scheint sich der Dow in dieser Woche im nach wie vor von Rezessionssorgen geprägten Umfeld etwas zu stabilisieren.

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gingen etwas weniger stark zurück als erwartet. Wie im Juni die Stimmung unter Einkaufsmanagern der Industrie und im Dienstleistungssektor ist, zeigen neue Daten kurz nach der Handelseröffnung.

Euro gibt zu Dollar und Franken nach

Der Euro hat am Donnerstag merklich nachgegeben. Am Mittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung noch 1,0504 $. Am Morgen hatte er noch bei 1,0572 $ notiert.

Auch zum Franken hat der Greenback an Wert gewonnen und kostet derzeit 0,9661 nach 0,9612 Fr. noch am Morgen. Derweil ist der Euro zum Schweizer Franken auf 1,0144 Fr. gefallen von 1,0160 Fr. im Frühhandel.

Der Euro gab am Vormittag angesichts wachsender Rezessionssorgen nach. In der Eurozone gab es weitere Anzeichen für eine Abschwächung. So trübten sich die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone im Juni überraschend deutlich ein. Dem Wirtschaftswachstum gehe allmählich die Puste aus, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global.

«Das Dilemma für die EZB wird damit immer grösser», kommentierte Christoph Weil, Volkswirt bei der Commerzbank (CBK 7.74 -7.08%). Die in die Höhe geschossene Inflationsrate spreche eigentlich für eine massive Straffung der Geldpolitik. «Doch dies würde die Wirtschaft noch stärker bremsen.» Die EZB will erst im Juli mit ihren Zinserhöhungen beginnen und agiert damit deutlich vorsichtiger als andere Notenbanken.

Die norwegische Notenbank hat unterdessen ihren Leitzins stärker als erwartet angehoben. Der Leitzins steige um 0,5 Prozentpunkte auf 1,25%. Ökonomen hatten lediglich mit einer Erhöhung um 0,25 Punkte gerechnet. Die norwegische Krone profitierte jedoch nicht von der Entscheidung. Schliesslich stellte Notenbankchefin Ida Wolden Bache für die nächste Sitzung im August nur eine kleinere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht.

Ölpreise geben erneut nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gefallen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,65 $. Das waren 1,08 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 1,05 $ auf 105,17 $. Die Preise rangieren in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit gut einem Monat.

Belastet werden die Erdölpreise zunehmend durch die Furcht vor einer wirtschaftlichen Talfahrt. Hintergrund sind die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation. Die teils deutlichen Zinsanhebungen können zwar die Teuerung dämpfen, sie lasten aber auch auf der Konjunktur. Immer häufiger sind an den Finanzmärkten Warnungen vor einer aufziehenden Rezession zu hören.

In der Eurozone gab es weitere Anzeichen für eine wirtschaftliche Abschwächung. So trübten sich die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone im Juni überraschend deutlich ein. Dem Wirtschaftswachstum gehe allmählich die Puste aus, kommentierte Chris Williamson, Chefökonom von S&P Global. Ein schwächeres Wachstum würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Die Preisabschläge am Ölmarkt finden jedoch auf hohem Niveau statt. Seit Jahresbeginn sind die Ölpreise um rund 40 Prozent gestiegen. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und scharfe Sanktionen vieler überwiegend westlicher Länder. Russland ist einer der grössten Ölproduzenten der Welt.