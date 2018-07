SMI: Konsolidierung auf hohem Niveau

Zum Wochenauftakt blieb die Stimmung an der Schweizer Börse gut. Der SMI (SMI 9197.63 0.37%) pendelte in einer engen Bandbreite seitwärts. Gewinnmitnahmen sind nach wie vor nicht zu beobachten, was auf weiter steigende Notierungen schliessen lässt.

Besorgniserregend bleibt aber unverändert die angespannte statistische Ausgangslage. Nach der Rally von knapp zehn Prozent seit dem Tief von Ende Juni ist der Markt stark überhitzt.

Im Stundenchart wird dies durch den eingezeichneten Prognosekorridor (grau) deutlich. Der SMI läuft an der nördlichen Begrenzung, die nur in Ausnahmefällen verlassen wird. Auf der Unterseite lässt das Band hingegen Spielraum bis ungefähr 9050. Knapp südlich verläuft mit der Ausbruchsmarke um 9025 die erste, schwächere Unterstützung aus charttechnischer Sicht.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch im mittelfristigen Zeitfenster eine Übertreibung vorliegt. Mit zuletzt knapp vier Prozent verläuft der SMI gefährlich weit über dem Monatsdurchschnitt (blauer Indikator unter dem Chart). Im Idealfall folgt nun eine Konsolidierung über die Zeitachse: Während der Markt seitwärts läuft, zieht die 21-Tage-Linie weiter an und der Abstand verringert sich ohne Kurskorrektur. Eine solche Entwicklung war zum Jahreswechsel 2016/2017 zu beobachten.

Damit bleiben Spekulationen auf fallende Kurse sehr risikoreich. Wetten gegen die steile Aufwärtsbewegung eignen sich nur für sehr mutige Anleger. Wer auf anziehende Notierungen setzt, bleibt investiert oder nimmt Teilgewinnmitnahmen vor. Weitere Zukäufe sollten hingegen erst nach einer Beruhigung eingegangen werden.