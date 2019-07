SMI: kontrollierte Käufe

Der SMI (SMI 10062.04 0.41%) bewegt sich weiterhin innerhalb eines intakten Aufwärtstrendkanals. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Geschwindigkeit der Vormonate, erkennbar an einem steil steigenden Kurskorridor (grün), noch lange durchzuhalten ist. Wahrscheinlicher ist eine Verflachung des Trends (gelb), wofür eine kleine Konsolidierung zurück in Richtung 9750/9850 ein erstes Indiz wäre.

Kurse oberhalb von 10’100/10’150 sind auch aus einer mittelfristigen Perspektive derzeit das weniger wahrscheinliche Szenario, da der SMI am oberen Rand des Schwankungskorridors in dieser Zeitebene verläuft (blaue Fläche). Zugleich bremst eine Aufwärtstrendlinie (grün), an der es seit Februar immer wieder zu Gewinnmitnahmen kam. Das technische Fazit für den Index bleibt unabhängig davon positiv, die Käuferseite dominiert das Geschehen nach wie vor. Nur die Erwartungen an die nähere Zukunft sollten nicht allzu hoch sein.