SMI: kontrollierte Korrektur

Marktteilnehmer realisieren verstärkt Profite, was den Swiss Market Index ein erstes wichtiges Preisniveau testen lässt.

Nachdem sich das Fehlen von frischer Nachfrage an der 11’000er-Marke bereits in den Vortagen abgezeichnet hat (gelbe Pfeile), kommen die aktuellen Gewinnmitnahmen nicht überraschend. Verhält sich der SMI diesmal ähnlich wie bei seiner letzten Korrektur, könnte er aber schon um 10’550/10’600 wieder einen ersten Boden ausbilden. Zumindest vorläufig stellt dieses Areal eine markttechnische Untergrenze dar, denn hier endet auch der aus vergangenen Schwankungen ermittelbare Bewegungskorridor auf der untergeordneten Chartebene (graue Fläche).

Mittelfristig besteht im entsprechenden Schwankungskanal (blaue Fläche) zwar auch noch Spielraum bis etwa 10’300 und damit an den Durchschnittspreis dieses erweiterten Zeitfensters (violett). Doch auch hier lassen sich Parallelen zu einem früheren Verlauf ziehen (grüne Box): Damals korrigierte der Index ebenfalls nach dem Ausbruch aus einer Tradingrange zurück an sein Startniveau, bevor es weiter aufwärtsging. Die Geschichte wiederholt sich zwar selten auf exakt die gleiche Weise, doch die Ausgangslage ist sehr ähnlich, was auch zu einem vergleichbaren Ablauf führen dürfte – dies spricht schon für erste Stabilisierungsbemühungen ab 10’600 Punkten. Die positive Prognose bleibt somit intakt.

Trading-Idee: Anleger, die eine Korrektur zum Aufbau oder zum Aufstocken von Long-Positionen nutzen möchten, können unverändert auf Papiere wie beispielsweise den Valor 57946549 der UBS zurückgreifen. Kursbewegungen des SMI werden dadurch um den Faktor vier verstärkt.

