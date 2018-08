SMI: Korrektur schon vorbei?

Der August wird seinem Ruf als schlechter Börsenmonat bisher gerecht: Erst kam der Rückfall des Marktes aus dem Aufwärtstrend (violett) hinaus in eine Seitwärtsbewegung (grün), dann wurde auch diese Tradingrange nach unten verlassen. Sogar der Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) wurde erstmalig seit Anfang Juli wieder unterschritten. Doch nun verläuft der Index bereits am unteren Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognose-Korridors (grau), so dass mit weiteren Verlusten vermutlich erst nach einer Pause zu rechnen ist. Eine Erholung kann den Index nun schnell wieder zurück an die 9100er-Marke führen, im Idealfall sogar bis 9200 Punkte.

Im weiter zurück reichenden Kursbild wird ein weiterer Stabilisierungsfaktor erkennbar: Der SMI (SMI 9003.96 -0.02%) ist an den viel beachteten 200-Tage-Durchschnittskurs zurück gefallen (violett) und wird dort nun verstärkt nachgefragt. Das spricht für eine Stabilisierung. Ebenso ist allerdings die Wendezone um 9200 ersichtlich, die ein weiteres Vorankommen nach oben blockiert (grün). Damit herrscht vorerst eine Patt-Situation, aus der sich der Index erst mit einem Ausbruch befreien muss, um neue technische Signale zu generieren. Anleger sollten diese Entwicklung abwarten. Wer kurzfristig unbedingt traden will, orientiert sich angesichts der zu Anfang beschriebenen Ausgangslage eher auf der Long-Seite. Beispiele für passende Calls zeigt die unten stehende Tabelle.