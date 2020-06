SMI: Korrektur schon vorbei?

Der Swiss Market Index hat sich nahe an der ersten potenziellen Bodenbildungszone gefangen. Doch für wie lange?

Die frühe Stabilisierung des SMI ist ein erstes positives Signal, das Hoffnungen auf eine nicht allzu sehr eskalierende Korrektur weckt. Dass der Markt aber schon wieder reif ist für Preise oberhalb der 10’200er-Marke, sollte bezweifelt werden. Eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Schwellenwert und 9300 bis 9600 auf der Unterseite ist für die kommenden Tage der aus technischer Sicht wahrscheinlichste Fall.

Nur in einem idealtypisch verlaufenden Szenario ist eine Rally über den langfristigen Aufwärtstrend (orange) bei 10’550 hinaus denkbar, wobei das nächste Kursziel dann erst an einer parallel verlaufenden Geraden im Bereich der 11’300er-Marke erkennbar wird. Doch dazu müsste sich der SMI deutlich über seinen langfristigen Durchschnittspreis erholen, was in der Vergangenheit selten beim ersten Anlauf klappte (violett, rot).

Mit Produkten wie dem 4,5% Callable Kick-in Goal der UBS lässt sich auch eine attraktive Rendite erzielen, wenn der SMI nur seitwärts tendiert. Das Produkt bezieht sich auf vier Referenzindizes (SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225), von denen jeder etwa 35 bis 45% nach unten schwanken darf, ohne dass der maximal mögliche Ertrag des Papiers von rund 15,5% gefährdet ist. Nur wenn einer dieser Märkte stärker einbricht, erhält der Anleger statt des Nominalwerts nur noch die anteilige Performance dieses Basiswerts ausgezahlt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)