SMI: Korrektur schon vorbei?

Gestern war der Eröffnungskurs des Swiss Market Index gleichzeitig auch sein Tagestief, er stieg also von der ersten Minute an kontinuierlich weiter. Diese Entwicklung setzte sich bis Handelsschluss fort, der Index beendete den Tag am höchsten Kurs.

Von den intraday erzielten Gewinnen in Höhe von fast 130 Punkten – überdurchschnittlich viel für einen Tag – wollten Marktteilnehmer nichts mitnehmen, was in der Regel ein Stärkezeichen ist.

Positiv fällt auf, dass der Index damit die ebenso hohen Verluste vom Mittwoch komplett aufgeholt hat. Das Areal um 9050/9070 hat sich damit bereits zum zweiten Mal als markttechnische Unterstützungszone bewährt (rot).

Nun bleibt abzuwarten, ob der Schwung nachhaltig ist. Ein erstes Indiz dafür wäre eine Erholung zurück über den Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) bei aktuell etwa 9240.

Der Rückfall des SMI (SMI 9207 0.08%) unter diesen Mittelwert war erst vor zwei Tagen ein klares Schwächesignal, das trotz der gestrigen positiven Entwicklung nicht allzu schnell vergessen werden sollte.

Solange der Markt jedoch oberhalb von 9050 gekauft wird, besteht nun zumindest Hoffnung auf eine Seitwärtsbewegung in der kommenden Woche zwischen dieser Marke auf der Unterseite und dem Bereich um 9280/9310 auf der Oberseite.

Erst wenn die letztgenannte Schwelle durchbrochen wird, ist die aktuelle Konsolidierung beendet, und die Allzeithochs um 9500/9550 rücken wieder als Kursziel in den Mittelpunkt. Zumindest ein Test der 9300er-Marke ist relativ wahrscheinlich, worauf Anleger mit passenden Calls oder KO-Calls setzen können (siehe Tabelle unten).

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIGZZ 32904441 Call 9400 500:1 15.12.17 33.78 SMIGPZ 35598937 Put 9000 500:1 15.12.17 26.11 KSMIAZ 32902722 KO Call 9000 500:1 15.12.17 32.77 KSMBFZ 35599794 KO Put 9500 500:1 15.12.17 32.20

