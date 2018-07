SMI: Korrektur zu erwarten

Nach einer Rally von knapp 500 Punkten ist der SMI (SMI 8847.96 -0.15%) nun an einem markttechnischen Widerstand um 8850/8900 angekommen (grün). Diese Barriere ist zwar nur als schwach einzustufen, könnte aber dennoch der Auslöser einer Konsolidierung werden, da die Rahmenbedingungen dies begünstigen: Der Index hat zugleich wieder den oberen Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors erreicht, der zumindest für heute einen mit hoher Wahrscheinlichkeit limitierenden Faktor darstellt.

Auch die aktuelle Überhitzung des Marktes spricht für eine Gegenbewegung zurück nach unten. Der SMI verläuft fast 3% oberhalb seines Monatsdurchschnitts (blauer Indikator im zweiten Chart unten) und hat damit ein Niveau erreicht, das in den zurückliegenden Jahren in der Regel eine Pause der Aufwärtsbewegung einläutete. Diese kann sich nach Süden zunächst bis 8650/8700 (orange in Chart 1) ausdehnen, ohne dass der positive, im Juli gestartete Trend dadurch gefährdet wird. Danach dürfte der Markt weiter in Richtung 9060/9100 steigen können.