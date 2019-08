SMI: Kräftegleichgewicht hält an

Vorläufig wird der SMI (SMI 9840.9 0.85%) zwar jedes Mal stark abverkauft, sobald er sich dem Areal um 9850/9900 nähert. Daher ist das kurzfristige Kursziel auf der Oberseite auch weiterhin auf diesem Preisniveau definierbar (grün). Allerdings enden die dort startenden Gegenbewegungen nach unten inzwischen immer früher, was an der Serie steigender Zwischentiefs im August erkennbar ist. Hält diese erfreuliche Tendenz an, ist spätestens um 9600/9650 wieder mit einer Bodenbildung zu rechnen (rot).

Mit etwas Abstand betrachtet ist der Trend tatsächlich noch steigend (blau). Allerdings hat der SMI innerhalb des entsprechenden Kanals durchaus auch Luft für eine Korrektur bis 9200/9400, wo auch der 200-Tage-Mittelkurs (violett) stets wieder als Wendepunkt dient. Stärkere Verluste sind daher auch mittelfristig das vorläufig unwahrscheinliche Szenario.