SMI: vorläufig wieder stabil

Nach dem Abverkauf vor zwei Wochen hat der Swiss Market Index wieder seine Balance gefunden, zumindest für den Moment.

De SMI hat seine jüngste Abwärtsbewegung unterbrochen, ohne dabei an die unteren Grenzen seines mittelfristigen Bewegungsspielraums im Aufwärtstrend zu stossen. Sie verlaufen bei rund 11’750 Punkten und lassen sich aus dem Durchschnittspreis (violett) sowie dem Schwankungsband der Preise (blau) im übergeordneten Zeitfenster ableiten.

Für eine Erholung besteht Spielraum bis etwa 12’400 an die kurzfristigen technischen Obergrenzen des Marktes, wobei schon um 12’300 in den Vortagen ein auffälliger Verkaufsdruck messbar wurde. Als Gegenpol etablierte sich aber um 12’050 / 12’100 eine stabile Nachfrage. Solange diese Entwicklung anhält, haben Anleger kein erneutes Absacken des Index zu befürchten.

Trading-Idee: Die in den Vorwochen vorgestellten Long-Faktorzertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben mittelfristig zunächst weiter haltenswert, wobei Teilgewinnmitnahmen ratsam sind. Zudem rückt immer stärker eine kurzfristige Absicherung in den Fokus, die beispielsweise mit dem Valor 48638470 umsetzbar ist. Das Papier verwandelt Indexverluste in Kursgewinne und verstärkt sie auch noch um das Vierfache.