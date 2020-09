SMI: Kräftegleichgewicht hilft bei Bodenbildung

Der Swiss Market Index stabilisiert sich nach einer kleinen Schwäche schnell an einem bereits bekannten Kursniveau, aber die Warnzeichen bleiben.

Der SMI kommt nicht über die Juli-Hochs um 10’500/10’550 hinaus und wird daraufhin sehr zügig abverkauft, bis an der bereits bewährten 10’150er-Marke wieder genug Nachfrage aufkommt, um ihn aufzufangen. Damit bleiben die auch vorher schon etablierten Preisschwellen relevant – eine Tradingrange zeichnet sich ab, deren Untergrenze auch noch etwas tiefer an der markanteren horizontalen Zone um 9950/10’000 liegen könnte.

Zur Vorsicht mahnen allerdings Verlaufsmuster, die unter Analysten gefürchtet sind: Im Kerzenchart auf Tagesbasis ist zuletzt ein sogenanntes Bearish Engulfing aufgetreten, das entsteht, wenn auf einen starken Handelstag ein sehr schwacher Tag folgt, an dem alle Gewinne kompensiert werden (rot). Im Wochenchart hat sich zudem ein Shooting Star ausgebildet, der einen 180-Grad-Richtungswechsel des Marktes nach unten innerhalb von nur einer Handelswoche sichtbar macht. Vergleichbare Muster kündigten in der Vergangenheit zuverlässig kleinere oder grössere Konsolidierungen an.

