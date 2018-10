SMI: Kritischer Moment erreicht

Der SMI (SMI 8865.56 -0.07%) hat sich wieder bis fast an seinen Monatsdurchschnittskurs (blaue Kurve) erholt. Hier drehten die Kurse zuletzt häufiger wieder in die Gegenrichtung, was auch dieses Mal wahrscheinlich ist (rot). Rückfälle bis mindestens an die 8700er-Marke wären keine Überraschung. Dagegen wäre ein Ausbruch über 9000 ein klares Stärkezeichen und würde weitere Käufe bis 9200 erwarten lassen (grün).

Doch nachdem der Markt zuletzt zwei Mal an der 9200er-Marke gescheitert ist, dürfte die Verkäuferseite weiter dominieren und Kurse bis 8300/8450 sind mittelfristig möglich (gelb). Auf lange Sicht ist auch ein fortgesetzter Ausverkauf in Richtung 7400/7700 nicht undenkbar.