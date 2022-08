SMI: Leichte Abgaben vor US-Inflationsdaten

(AWP/Reuters) Insgesamt hätten sich die Anleger im Vorfeld der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten vom Mittwoch zurückgehalten, hiess es im Handel. Sollten die Teuerungsraten in den USA nicht deutlich zurückgehen, könnte das den Aktienmärkten den Wind aus den Segeln nehmen, meinte ein Marktanalyst.

Die Inflationsdaten würden wohl wegweisend für die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sein, so ein weiterer Händler. «Alles unter 9% Inflation in den USA wäre ein kleiner Hoffnungsschimmer.» Für Unruhe sorgte am Dienstagnachmittag allerdings auch ein Ansteigen der Ölpreise, nachdem die Ukraine die Durchleitung von russischem Öl nach Ungarn eingestellt hatte. Geopolitische Themen blieben vorerst weiterhin die grössten Risikofaktoren und könnten kaum abgeschätzt werden, hiess es am Markt.

Der SMI (SMI 11'091.09 -0.37%) schloss um 0,30% tiefer auf 11’132,48 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gab 0,89% nach auf 1722,47 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'343.18 -0.46%) sank um 0,44% auf 14’409,53 Zähler. Von den SLI-Werten gingen 22 im Minus und acht im Plus aus dem Handel.

Die stärksten Abgaben mussten am Dienstag die Technologiewerte VAT Group (VACN 255.00 -2.15%) und AMS-Osram hinnehmen. Auch die Aktien des PC-Zubehörherstellers Logitech (LOGN 52.48 -0.46%) schlossen deutlich im Minus. Am Markt wurde auf einen schwachen Ausblick des US-Chipkonzerns Micron (MU 59.15 -3.74%) verwiesen, gleichzeitig dürften die Tech-Titel noch Nachwehen der schwachen Zahlen des US-Grafikkartenspezialisten Nvidia (NVDA 170.86 -3.97%) vom Montag verspüren.

Klar im Minus gingen auch eine Reihe weiterer typischer Zykliker aus dem Markt, darunter die Titel des Bauchemieunternehmens Sika (SIKA 225.90 -1.78%), des Sanitärkonzerns Geberit (GEBN 482.80 -0.74%) oder des Industriekonzerns ABB (ABBN 27.86 -0.68%). Unter Druck standen aber auch die Medizinaltechniktitel Straumann (STMN 124.55 -2.04%) und Sonova (SOON 329.50 -2.72%).

Bei den Finanzwerten gab es für die am Vortag noch festeren Aktien von Credit Suisse (CSGN 5.19 +0.00%) nun wieder grössere Abgaben, aber auch die Titel der Konkurrentin UBS (UBSG 15.63 +0.48%) erlitten Verluste. Stark im Minus schlossen auch die im laufenden Jahr schlecht gelaufenen Aktien des Privatmarkt-Spezialisten Partners Group (PGHN 968.40 -0.47%), während sich die Aktien der Privatbank Julius Bär (BAER 49.90 +0.16%) besser hielten.

Ebenfalls besser hielten sich auch Versicherungstitel: Zwar gingen Swiss Life (SLHN 516.20 +0.39%) mit Abgaben aus dem Markt, Swiss Re (SREN 74.74 +0.75%) sowie Zurich Insurance (ZURN 431.90 +0.79%) gehörten aber zu den wenigen Gewinnern unter den Bluechips. Der Zurich-Konzern wird am Donnerstag seine Angaben für das erste Semester vorlegen. Auch die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom (SCMN 515.20 +0.27%) gingen fester aus dem Handel.

Eingegrenzt wurden die Abgaben in den Indizes aber vor allem durch Kursgewinne der defensiven SMI-Schwergewichte. Während die Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé (NESN 115.02 -0.47%) leicht fester schlossen, ging es mit den Titeln der Pharmariesen Roche GS (ROG 317.70 -0.20%) und Novartis (NOVN 83.48 +0.26%) deutlich aufwärts.

Am breiten Markt waren die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry nach Halbjahreszahlen gesucht. Das Unternehmen hatte sich im ersten Semester schneller von der Corona-Krise erholt als erwartet und zeigte sich auf für den Rest des Jahres zuversichtlich. Gleichzeitig verwiesen allerdings die ZKB-Analysten auf das «herausfordernde und zeitintensive» Projekt der Fusion mit Autogrill (AUL 6.58 +1.14%).

Dagegen schlossen die Titel des Apotheken- und Gesundheitskonzerns Galenica (GALE 73.30 -0.07%) nach der Zahlenvorlage im Minus. Zwar wurden die Zahlen und auch der Ausblick am Markt gelobt, nach einem guten Lauf an der Börse seien die Titel aber hoch bewertet, hiess es.

Die Aktien des IT-Grosshändlers Also (ALSN 168.20 -0.59%) profitierten derweil von einem Rückkaufprogramm von bis zu 5% der eigenen Titel. Steil abwärts ging es mit den Aktien der Online-Apotheke Zur Rose nach einem kritischen Analystenkommentar der britischen Grossbank Barclays.

Aktien New York: Tech-Werte geben nach

Am US-Aktienmarkt agieren die Anleger am Dienstag nach dem durchwachsenen Wochenstart weiter vorsichtig. Insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte gerieten nochmals unter Druck. Der Tech-Index Nasdaq 100 (NDX 13'008.17 -1.15%) verlor in der ersten halben Stunde nach dem Start 0,85% auf 13 047,07 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte prozentual fast unverändert bei 32 828,77 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand 0,21% tiefer auf 4131,24 Zählern.

Einen Tag vor der Veröffentlichung viel beachteter Verbraucherpreisdaten in den USA für Juli scheuen die Anleger eher das Risiko. Ökonomin Tiffany Wilding vom Vermögensverwalter Pimco geht zwar davon aus, dass sich die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Lebensmittel im Monatsvergleich gegenüber dem alarmierend hohen Wert des Vormonats abschwächen wird. Die Expertin erwartet dennoch, dass eine feste Kerninflationsrate und steigende Lohnstückkosten die Stärke des zugrunde liegenden Inflationsdrucks bekräftigen werden.

In den USA liegt die Inflation derzeit deutlich über der von der Fed anvisierten Zielmarke von 2%. Zuletzt hatten US-Notenbanker mehrfach Hinweise auf weiter steigende Zinsen gegeben. Allerdings gibt es auch die Befürchtung, dass höhere Zinsen die Konjunktur deutlich belasten. In einem solchen Szenario würden insbesondere die stark wachstumsorientierten Technologiefirmen unter hohe Finanzierungskosten leiden.

Indes trägt das US-Gesetz zur Förderung der Halbleiter-Produktion erste Früchte: Branchen-Schwergewicht Micron will Milliarden in die Speicherchip-Fertigung in den USA stecken. Das Unternehmen warnte jedoch auch, dass die Umsatzprognose für das vierte Geschäftsquartal angesichts des herausfordernden Marktumfeldes verfehlt werden könnte. Die Aktien büssten 3,7% ein.

Novavax (NVAX 40.28 -29.64%) brachen um ein Viertel ein, nach dem der Impfstoffhersteller seine Umsatzprognose für dieses Jahr zusammengestrichen hatte. Die Erwartungen an das Covid-19-Vakzin wurden verfehlt, sowohl in den USA als auch global ging hier die Nachfrage zurück.

Im Dow setzten sich im frühen Handel die Papiere des Ölkonzerns Chevron (CVX 155.41 +1.30%) mit plus 2,2% an die Spitze. Am Index-Ende befanden sich die Titel des Sportartikelherstellers Nike (NKE 110.11 -3.41%) mit minus 3,2%.

Euro legt etwas zu

Der Euro hat am Dienstag etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0230 $ gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch bei 1,02 $ notiert.

Gegenüber dem Franken zieht der Euro ebenfalls leicht an, und zwar auf 0,9745 von 0,9737 Franken im frühen Geschäft. Derweil sinkt der Dollar auf 0,9526 Fr. von 0,9552 am Morgen.

Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus zunehmend auf die Veröffentlichung von Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch erwartet werden. Die hohe Inflation ist der Grund für den schnellen Zinsanstieg in der grössten Volkswirtschaft der Welt. Die Preisdaten könnten Rückschlüsse auf das Tempo weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed erlauben.

In den USA liegt die Inflation derzeit deutlich über der von der Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent und in den vergangenen Tagen hatten US-Notenbanker mehrfach Hinweise auf weiter steigende Zinsen geliefert. Allerdings gibt es auch die Befürchtung, dass die steigenden Zinsen die Konjunktur deutlich belasten könnten. «Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen im nächsten Jahr wieder senken muss», kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dies führe zu einer Stabilisierung des Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84520 (0,84165) britische Pfund und 138,26 (137,62) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1797 $ gehandelt. Das waren rund 8 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Marktbeobachter begründeten die Preisentwicklung mit Meldungen, dass die Lieferung von russischem Öl über den Südstrang der Pipeline Druschba (Freundschaft) nach Ungarn eingestellt worden sei.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Sorte Brent stieg auf 97,54 $. Das waren 89 Cent mehr als am Vortag. Im späten europäischen Vormittagshandel war der Brent-Preis noch auf 94,90 $ gefallen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 90.65 -0.09%)) legte um 58 Cent auf 91,34 $ zu.

Der Transit von russischem Öl nach Ungarn wurde nach Angaben aus Moskau gestoppt. Der russische Pipeline-Monopolist Transneft machte für den Lieferstopp die Ukraine verantwortlich: «Tatsächlich hat (das ukrainische Unternehmen) Ukrtransnafta das Durchpumpen von Öl nach Ungarn, Tschechien und in die Slowakei über den Südstrang der Pipeline Druschba am 4. August um 6.10 Uhr morgens vollständig gestoppt», gab Transneft laut staatlicher russischer Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Dienstag bekannt. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Nach Angaben eines Transneft-Sprechers hängt die Beendigung des Transits mit Zahlungsproblemen zusammen. Die Ukraine fordere demnach für die Durchleitung russischen Öls Vorkasse, doch von Transneft getätigte Zahlungen seien wegen neuer europäischer Sanktionen zurückgewiesen worden. Die Marktreaktion auf den Lieferstopp durch den Südstrang der Pipeline zeige, wie empfindlich die Ölmärkte auf Meldungen zur Entwicklung des Angebots reagierten, sagte Harry Altham, Analyst beim Handelshaus StoneX.

Zuletzt waren die Ölpreise jedoch tendenziell unter Druck geraten. «Am Ölmarkt dominieren weiterhin die Nachfragesorgen», sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 6.89 +0.23%). Im Juli waren die chinesischen Ölimporte leicht gestiegen, was die Ölpreise zu Beginn der Woche gestützt hatte. Experte Fritsch verwies aber auf jüngste Massnahmen der chinesischen Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Diese hätte in einigen Metropolen des Landes zu neuen Einschränkungen geführt, was die Öl-Nachfrage wieder beeinträchtigen dürfte.

Bitcoin hält sich nahe 24’000 $

Der Kurs der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin hat am Dienstag die deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt gehalten. Auf Bitstamp, einer Börse für Kryptowährungen, wurde der Bitcoin am Vormittag zu 23’887 $ gehandelt. Am Montag hatte die Kryptowährung noch mehr als 2% an Wert gewonnen und war zeitweise über 24’200 $ gehandelt worden.

Zuletzt hat der Kursanstieg des Bitcoin an Schwung verloren, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda die jüngste Bewegung. Nach einem massiven Kurseinbruch im Frühjahr und dem Fall bis auf knapp 17’600 $ im Juni, hat sich der Kurs seitdem tendenziell erholt.

Analyst Erlam sieht beim Kurs des Bitcoin eine starke Widerstandslinie bei 25’000 $. Seiner Einschätzung nach könnten wichtige Konjunkturdaten die Kryptowährung wieder stärker in Bewegung versetzen. Er verwies auf Preisdaten aus den USA, die am Mittwoch auf dem Programm stehen und die an den Finanzmärkten mit Spannung erwartet werden.

Am Markt wird erwartet, dass sich die Inflation in den USA im Juli wieder etwas abgeschwächt hat, nachdem sie im Juni bei 9,1% den höchsten Stand seit mehr als 40 erreicht hatte. Die Markterwartung bei der Inflationsrate liegt bei 8,7%. Sollte sich die Teuerung im Juli überraschend stark abgeschwächt haben, könnt dies den Bitcoin über die Marke von 25’000 $ treiben, sagte Erlam. Nach der Überwindung der Widerstandsmarke wäre dann ein weiterer Kursanstieg in Regionen zwischen 28’000 und 32’000 $ möglich.