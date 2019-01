SMI: Kurse über 8700 kaum möglich

Der technische Spielraum des SMI (SMI 8629.48 1.1%) auf der Oberseite ist – zumindest kurzfristig – so gut wie ausgeschöpft. Die Nordgrenze des aus vergangenen Schwankungen errechneten Prognosekorridors (grau) ist erreicht. Dieser Kanal wird nur in 1% aller Handelstage verlassen. Dazu kommt der knapp über dem aktuellen Kursniveau verlaufende Monatsdurchschnittspreis des Index (blau), an dem zuletzt ebenfalls Gewinnmitnahmen starteten. Die ohnehin um 8600/8720 verlaufende Wendezone dürfte dadurch noch schwieriger zu durchbrechen sein, ohne dass der SMI sich zuvor eine Atempause erlaubt.

Solange eine erneute Korrektur nicht allzu schwungvoll abläuft und das jüngste Tief des Marktes dabei nicht klar unterschritten wird, müssen sich Anleger jedoch noch keine Sorgen machen. Eine Erholung zurück in Richtung der 9000er-Marke bleibt mittelfristig immer noch eine zu mindestens 50% wahrscheinliche Option. Im Falle einer grösseren Schwäche muss allerdings auch eine erneute Verkaufswelle bis 7800 eingerechnet werden. Kurse zwischen der 7800er- und der 8200er-Marke sind mittel- bis langfristig gesehen jedoch dann wieder eine gute markttechnische Kaufgelegenheit.