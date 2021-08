SMI: Kursziel erreicht, jetzt Pause

Der Swiss Market Index zeigt auf der Mikroebene wieder neue Stärkesignale. Das steigert die Chancen, dass er auch mittelfristig an vergangene Erfolge anknüpft.

Trotz der als schwach bekannten Sommerphase an den Börsen klettert der SMI an den oberen Rand seines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals bei 12’550 / 12’600 Punkten – ein Stärkezeichen. Nun ist das Schwankungspotenzial im Norden allerdings erst einmal ausgeschöpft. Erst im weiteren Jahresverlauf verschieben sich die Grenzen dann in Richtung der 13’000er-Marke, die angesichts der Parallelen zu den Jahren 2019 und 2020 weiter in Reichweite bleibt (grüne Boxen).

Auf dem Weg nach oben sind allerdings auch Rückschläge bis in den Bereich der 12’200er-Marke einzukalkulieren. Dort treffen mehrere technische Orientierungshilfen aufeinander, wie beispielsweise der Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve) und der südliche Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau).

Eine vorgelagerte Bodenbildungshilfe bilden die Umsatzhäufungen der vergangenen Woche bei 12’300 und 12’350 Punkten. Auf diesen verstärkt gehandelten Preisniveaus stabilisiert sich der Markt im Falle einer kleineren Konsolidierung erfahrungsgemäss als Erstes. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an