SMI: kurze Entspannung am Markt

Fast genau an der Stabilisierungszone um 9440/9500 stoppte der Ausverkauf am Donnerstag, sodass der SMI (SMI 9516.26 0.91%) vor dem Wochenende in eine kurze Gegenbewegung zurück nach oben übergehen kann. Doch mehr als ein Anstieg in Richtung der 9600er-Marke ist unwahrscheinlich, und für die kommende Woche müssen Anleger im schlimmsten Fall mit weiteren Verlusten rechnen.

Das mittelfristige Ziel einer Konsolidierung liegt um 9100/9200 an einer horizontalen Wendezone sowie am 200-Tage-Durchschnittskurs des Index (violett). Tiefere Kurse sind aus markttechnischer Sicht vorerst nicht zu erwarten, denn der generelle Trend des SMI zeigt auf dieser Zeitebene klar aufwärts – die Käufer bleiben trotz kleinerer Korrekturen in der Überzahl.