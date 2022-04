SMI: Kurze Verkaufspause

Der Swiss Market Index pausiert seinen kurzfristigen Abwärtstrend nur, um eine temporäre Überhitzung auf der Unterseite auszugleichen.

Der SMI hat sich bis an den unteren Rand seines aus vergangenen Schwankungen kalkulierbaren Bewegungskorridors (rot) bewegt, der aktuell im Bereich der 12’000er-Marke verläuft – allerdings mit fallender Tendenz. Entlang dieser Grenze dürfte es in den kommenden Wochen weiter nach Süden gehen, bei neuen Negativ-Nachrichten von der Inflationsseite oder dem Kriegsverlauf in der Ukraine kann es aber auch zu weitergehenden Exzessen kommen, wie im März beispielsweise zu sehen war.

Auf der Oberseite ist das Überraschungspotenzial dagegen eher überschaubar. Die stark gehandelten Preisschwellen bei 12’300 und 12’450 stellen die nächsten Hürden dar, von denen selbst die näher gelegene kaum im ersten Anlauf überwindbar scheint (Punkte A und B). Anleger sollten daher schwerpunktmässig nach Short-Positionen Ausschau halten, beziehungsweise an der bereits seit Längerem an dieser Stelle empfohlenen Absicherungsstrategie weiter festhalten.