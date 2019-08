SMI: Kurzer Zwischenstopp, dann Schwäche

Um 9750/9800 stehen die Chancen für eine vorübergehende Bodenbildung gut: Zwei Aufwärtstrendlinien (orange, schwarz punktiert), an denen sich jeweils unterschiedliche Marktteilnehmer orientieren dürften, kreuzen sich dort. Ebenso in diesen Preisbereich fallen eine horizontale Wendezone (graue Gerade) sowie der unteren Rand des statistisch wahrscheinlichen Schwankungskorridors dieser Zeitebene (graue Fläche).

Auch nach einer vorübergehenden Pause bleibt die weitere Prognose aber verhalten bis neutral, denn der SMI (SMI 9640.21 -1.67%) weist ein suboptimales Chance-Risiko-Verhältnis auf: Der Index hat sich nun länger am oberen Rand des Aufwärtstrendkanals (blau) um 10’100 aufgehalten, an dem zugleich auch die nördliche Extremzone des langfristigen Schwankungskorridors beginnt (braun). Eine Gegenbewegung an die Mittellinie der durch diese technischen Einflussfaktoren festgelegten Bewegungsbandbreite bei rund 9200/9400 ist das Mindeste, mit dem Anleger in den traditionell schwachen Monaten August und September rechnen sollten.