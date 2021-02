SMI: kurzfristiger Aufwärtstrendkanal verlassen

Die Korrektur des Swiss Market Index hinterlässt Spuren im Kursverlauf und könnte den Aufwärtstrend weiter verlangsamen.

Noch zur Monatsmitte sendete der SMI mit dem Sprung über die zähe horizontale Verkaufszone bei 10’900 ein Stärkesignal. Doch schon wenige Tage später verlässt er den Ende 2020 gestarteten Aufwärtstrendkanal (grün) nach unten und unterschreitet zugleich wieder seinen Monatsdurchschnittspreis (blau). Diese Ereignisse sind aus markttechnischer Sicht nicht überzubewerten, doch ignorieren sollten Anleger sie ebenfalls nicht. Entscheidend wird aber erst sein, ob die Nachfrage von 10’300 bis 10’600 für eine Bodenbildung ausreicht – davon ist auszugehen.

Der mittelfristige Kursverlauf gleicht den Ereignissen der Jahre 2018 und 2019 nach wie vor in bemerkenswerter Weise (grüne Box): Auch damals kam es nach einer längeren Konsolidierung des SMI zu einem Ausbruch nach oben, an den sich aber nicht sofort eine Rally anschloss. Das Ausbruchsniveau – diesmal liegt es im Bereich der 10’600er-Marke – wurde aber nicht mehr signifikant nach unten durchbrochen. Dies sollte auch im aktuellen Kursverlauf nicht geschehen, um die positive Prognose nicht einzutrüben. Zumindest aber der langfristige Durchschnittspreis (violett) um 10’200/10’300 dürfte in einem übergeordneten Aufwärtstrend stets genug Käufer für eine Stabilisierung anlocken.

Trading-Idee: Anleger, die Long-Positionen nachkaufen oder erstmalig Bestände aufbauen, können nach wie vor Zertifikate wie beispielsweise den Valor 57946549 der UBS verwenden. Das Papier verstärkt Kursbewegungen des SMI um das Vierfache. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an