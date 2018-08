SMI: Langsam wird es kritisch

Der SMI (SMI 9029.65 -0.6%) ist vor etwa einer Woche an einer markttechnischen Barriere um 9100 (grün) angekommen, die ihn bis zum Stillstand abgebremst hat. Ein vollkommen alltäglicher Vorgang, der anfangs sogar positiv zu bewerten war – denn trotz des offenbar an der 9100er-Marke bestehenden Verkaufsdrucks blieben stärkere Rückschläge aus.

Es stand dem Angebot also eine entsprechende Nachfrage gegenüber. Doch je länger dieses Kräftegleichgewicht anhält, desto eher droht es wieder aus den Fugen zu geraten und den Markt zurück nach unten zu reissen: Was anfangs noch als sogenannte relative Stärke zu definieren war, kann auch als anhaltendes Unvermögen betrachtet werden, die massive Abgabebereitschaft an der nun erreichten Hürde zu kompensieren.

Wenn hinreichend viele Marktteilnehmer das Glas eher als halb leer und nicht mehr als halb voll sehen, droht die Wiederholung der 2016er-Entwicklung: Der SMI kletterte kurz über seinen 200-Tage-Durchschnitt, scheiterte aber damals an der horizontalen Verkaufszone um 8200/8300. Bis dorthin könnte er im Worst Case nun ebenfalls zurückfallen, wenn er an der nun akuten Widerstandszone um 9100/9200 versagt (rote Rechteckmarkierungen).

Noch stehen die Chancen auf einen Ausbruch nach oben geringfügig besser als 50 zu 50, aber mit jedem weiteren Tag, der verstreicht, fällt die Erfolgswahrscheinlichkeit. Ein Warnsignal wäre vor diesem Hintergrund auch der Rückfall unter die zuletzt stabilisierende 9035er-Marke (gelb im oberen Chart).