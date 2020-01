SMI: Langsamer, aber nicht gestoppt

Der SMI (SMI 10737.14 -0.11%) bewegt sich weiter in dem linear steigenden Kurskorridor der Vormonate (schwarz), dessen Untergrenze um 10’700 zusammen mit dem Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve) einen ersten bodenbildenden Einflussfaktor darstellt. Bliebe die Nachfrage dort aus, wäre das noch kein Drama, denn um 10’500 / 10’550 drehte der Markt in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls oft wieder nach oben. Aus technischer Sicht ist der Index daher kurzfristig vorerst vergleichsweise gut abgesichert.

Der längerfristige Aufwärtstrend lässt dem SMI sogar Spielraum bis zurück an die 10’000er-Marke, bevor die positive Prognose für diese Zeitebene in Gefahr gerät. Der hier aus vergangenen Schwankungen und der aktuellen Tendenz kalkulierbare Schwankungskorridor (blaue Fläche) zeigt aber, dass nach oben vorläufig auch nur wenig Luft ist: Bereits um 10’900 / 11’000 dürfte der Vortrieb des Marktes deutlich gebremst werden. Diese limitierenden Faktoren verschieben sich jedoch in den kommenden Monaten weiter nach Norden, dadurch entsteht frisches Potenzial.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)