SMI schliesst leicht im Plus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen etwas richtungslosen Handel leicht im Plus beendet. Die Stimmung bleibe fragil, nachdem das Protokoll der US-Notenbank Fed am Mittwoch signalisiert habe, dass die inflationshemmenden Zinserhöhungen trotz einer sich abschwächenden Wirtschaft fortgesetzt werden sollen, hiess es aus dem Markt. Die Fed-Mitglieder hätten zwar angedeutet, dass die Zinsen irgendwann langsamer steigen könnten, hätten aber auch auf die Gefahr hingewiesen, dass sich der Inflationsdruck verfestigen könnte.

Das Fed-Protokoll zeige, dass es der Ausschuss «ab einem gewissen Punkt gerechtfertigt findet, die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen zu reduzieren», kommentieren die Analysten der Landesbank BayernLB. «Dies war der ausschlaggebende Satz für den Markt, seine Zinserwartungen zurückzuschrauben.» Es sei aber niemand im Komitee dazu geneigt, die Möglichkeit von Zinssenkungen auch nur in Erwägung zu ziehen, sagte ein anderer Stratege. Das Fed werde wohl die Zinserhöhungskampagne fortsetzen, bis es die Inflation in den Griff bekomme. Und dies dürfte wohl auch für Europa gelten. Die am Nachmittag veröffentlichten wöchentlichen US-Arbeitsmarkts- und Konjunkturdaten bewegten die Börsen kaum.

Der SMI (SMI 11'167.59 +0.35%) schloss um 0,35% höher bei 11’167,59 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legte um 0,42% auf 1720,58 Punkte zu. Der breite SPI (SXGE 14'438.45 +0.38%) stieg um 0,38% auf 14’438,45 Zähler. Im SLI standen bei Handelsschluss 21 Gewinner 9 Verlierern gegenüber.

An der Spitze der Gewinner standen Technologiepapiere und konjunktursensitive Titel: AMS Osram (AMS 8.00 +2.80%) legten um 2,8% zu, nachdem sie am Vortag noch um über 6% eingebrochen waren. Der Kurs der arg gebeutelten Aktie profitierte davon, dass Verwaltungsrat Wolfgang Leitner für 3,3 Mio. Fr. Titel des Technologielieferanten gekauft hat.

Hinter AMS Osram verzeichneten auch Kühne + Nagel (KNIN 243.40 +2.53%), VAT Group (VACN 263.00 +2.10%), Schindler (SCHP 178.20 +1.83%) PS oder ABB (ABBN 28.87 +1.30%) deutliche Aufschläge. Allerdings hatten auch sie am Vortag teils erhebliche Kursverluste erlitten.

Ebenfalls fester zeigten sich Lonza (LONN 574.00 +2.39%), die im Kielwasser der starken Ergebnisse von Siegfried nach oben gezogen wurden, wie Marktbeobachter sagten. Der Pharmazulieferer hat die Analystenerwartungen geschlagen und sich gleich auch höhere Ziele gesetzt. Siegfried (SFZN 818.00 +15.70%) konnte im ersten Halbjahr die höheren Kosten rasch an die Kunden weitergeben. Aus der Branche waren auch Bachem (BANB 69.90 +3.02%) und Polypeptide gesucht, wobei Polypeptide am (morgigen) Freitag Geschäftszahlen präsentieren wird.

Roche GS (ROG 319.95 +1.04%) waren ebenfalls eine Stütze des SMI, während die anderen Schwergewichte Novartis (NOVN 81.10 -0.16%) und Nestlé (NESN 116.42 -0.38%) im roten Bereich schlossen.

Am Schluss der Bluechips-Tabelle lagen Geberit (GEBN 488.50 -1.37%) (-1,4%) und Straumann (STMN 116.80 -1.02%) (-1,0%). Der Sanitärtechnikkonzerns hat im Halbjahr zwar sein Wachstumstempo gehalten, die höheren Kosten schlugen aber auf die Margen. Das zweite Quartal 2022 sei eines der schwächsten Jahresviertel für Geberit gewesen. Auch die Angaben zum Ausblick seien eine Enttäuschung, kommentierte Goldman Sachs (GS 352.43 -0.37%). Immerhin haben die Aktien des Unternehmens aus Jona ihre Verluste im Handelsverlauf eingegrenzt. Das Management hat an der Telefonkonferenz weitere Preiserhöhungen in Aussicht gestellt.

Auch Richemont (CFR 112.85 +0.71%) und Swatch Group (UHR 240.80 +1.18%) legten zu. Sie erhielten Rückenwind von den Uhrenexporten, die im Juli um 8,3% gestiegen sind.

Grössere Kursaufschläge gab es auf den hinteren Rängen: Zur Rose (ROSE 59.85 +8.42%) kletterten um 8,4%. Die Versandapotheke will die Gewinnschwelle früher als zuletzt angekündigt, nämlich bereits 2023, erreichen und braucht auch kein zusätzliches Kapital. Die Aktien von Meyer Burger stiegen um 4,7%. Der Solarmodulhersteller hat im ersten Halbjahr 2022 zwar erneut rote Zahlen geschrieben, aber dafür einen Grossauftrag aus den USA an Land gezogen.

Dagegen tauchten Emmi (EMMN 887.00 -3.69%) um 3,7% ab. Der Nahrungsmittelhersteller hat im Halbjahr zwar erstmals die Umsatzmarke von 2 Mrd. Fr. geknackt. Doch wegen der hohen Rohstoff- und Energiepreise fiel der Gewinn tiefer aus als erwartet. Zudem hat Emmi die Ebit-Prognose gesenkt. Addex (ADXN 0.2280 -5.00%) fielen um 5,0%, nachdem das Unternehmen den Quartalsverlust ausgeweitet hat.

Aktien New York: Anleger halten sich zurück

Nur wenig verändert ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte am Donnerstag präsentiert. Frische Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,15% auf 33 928,13 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,07%auf 4276,85 Punkte. Der technologielastige und zinssensible Nasdaq 100 (NDX 13'470.86 -1.21%) gewann 0,19% auf 13 496,45 Zähler.

In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Juli stärker als erwartet gesunken. Die Frühindikatoren sanken im Juli etwas weniger als prognostiziert. Bereits vor Börsenstart wurde mitgeteilt, dass sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im August überraschend stark aufgehellt hat. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der Vorwoche, während Analysten im Schnitt mit einem klaren Anstieg gerechnet hatten.

Aus Unternehmenssicht standen die Aktien von Cisco als Dow-Spitzenreiter mit einem Kurssprung von sieben Prozent im Anlegerfokus. Der Netzwerkausrüster schnitt im abgelaufenen Quartal dank nachlassender Probleme bei der Chip-Versorgung besser als erwartet ab und gab eine positive Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr. Analysten grosser Investmenthäuser erhöhten daraufhin die Kursziele für die Cisco-Papiere.

Die Titel von Wolfspeed schnellten um 27% nach oben. Der Hersteller von Halbleitern gab einen optimistischen Ausblick auf das erste Geschäftsquartal. Die Aktien von Kohl’s sackten hingegen um 6,6% ab. Der Einzelhändler mit gut 1100 Filialen enttäuschte mit einer gesenkten Gewinnprognose. So dürfte der Profit im kommenden Jahr nicht einmal mehr halb so hoch sein wie bislang erwartet.

Die Anteilscheine von Bed Bath & Beyond stürzten um 22%t ab, nachdem der aktivistische Aktionär Ryan Cohen einen Anteilverkauf angekündigt hatte. Den Angaben zufolge will Cohens Investmentvehikel RC Ventures bis zu 7,78 Mio. Aktien des Einzelhändlers für Wohnungsausstattungen verkaufen.

Euro fällt nach starken US-Daten

Starke US-Konjunkturdaten haben den Euro am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gedrückt. Die Gemeinschaftswährung fiel am Nachmittag bis auf 1,0112 $. Am Mittag hatte der Euro noch bei fast 1,02 $ notiert. Aktuell lautet der Eurokurs wieder etwas höher auf 1,0137 $.

Auch zur Schweizer Währung notiert der Euro am späten Nachmittag schwächer. Derzeit kostet das EUR/CHF-Währungspaar 0,9665 und damit deutlich weniger als noch im Mittagshandel mit 0,9695. Das USD/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9536 Franken gehandelt und damit minim höher als am Mittag.

Wie auch am Mittwoch bewegte sich der Eurokurs zunächst seitwärts, ehe am frühen Nachmittag starke Daten aus der US-Wirtschaft belasteten. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der vergangenen Woche, während Analysten mit einem Anstieg gerechnet hatten. Auch das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hellte sich im August überraschend stark auf. In der Folge fiel der Euro auf den tiefsten Stand seit Ende Juli.

Das neueste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed vom Mittwochabend hatte keine nachhaltigen Impulse geliefert. Im Kampf gegen die hohe Inflation wird sich das Tempo der Zinserhöhungen durch die Fed demnach wohl auf absehbare Zeit abschwächen, was den Dollar tendenziell schwächen dürfte. Allerdings hätten die Marktteilnehmer unter dem Strich nicht allzu viel Neues erfahren, schrieb Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank (CBK 6.99 -0.29%).

Die norwegische Krone legte derweil gegenüber anderen wichtigen Währungen zu. Angesichts der hohen Inflation hat die norwegische Notenbank ihren Leitzins zwar wie erwartet stark erhöht, allerdings auch signalisiert, den Leitzins in Zukunft schneller als bislang geplant anheben zu wollen.

In Norwegen wächst die Sorge, dass die an fossilen Rohstoffen reiche Wirtschaft überhitzen könnte, wenn die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen mit Rekordverkäufen von Erdgas (Gas natural 9.18 -1.83%) und Rohöl nach Europa zusammenfällt. Der Kontinent leidet unter einer Energiekrise, nachdem Russland seine Lieferungen angesichts der Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs gedrosselt hatte.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84391 (0,84208) britische Pfund, 137,17 (137,36) japanische Yen und 0,9683 (0,9686) Schweizer Franken fest.

Für eine Feinunze Gold zahlten Anleger am Nachmittag in London 1777 $. Das war rund 1$ mehr als am Vortag.

Ölpreise weiten anfängliche Verluste aus

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre anfänglichen Kursgewinne ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 96,20 $. Das waren 2,55 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 87.59 +0.52%)) stieg um 2,32 $ auf 90,45 $.

Gestützt wurden die Ölpreise durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche niedriger als erwartet ausgefallen. Zudem hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im August überraschend stark aufgehellt. Damit wurden Rezessionssorgen gedämpft. Eine schwächelnde Wirtschaft würde auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Allerdings bleiben die Sorgen vor einer Rezession in vielen Ländern der Welt. Dies dürfte laut Händlern das Erholungspotenzial des Marktes beschränken. Zudem gelten die Kursausschläge derzeit wegen der Ferienzeit auch als weniger aussagekräftig. «Die Liquidität ist im Moment wirklich gering, also ist alles viel volatiler», sagte Sam Culham, ein Ölmakler von GFI Group in London.