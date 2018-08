SMI: Leichte Sommerschwäche

Die in der Vorwoche zu beobachtenden Gewinnmitnahmen beim SMI (SMI 9005.35 -0.29%) kommen nicht überraschend, denn der Index hat seit Anfang Juli ein ordentliches Plus von zeitweise mehr als 800 Punkten angehäuft. Im Vergleich dazu ist der jüngste Rücksetzer bislang noch minimal, der Markt hat dabei allerdings sowohl den kurzfristigen Aufwärtstrend (violett) als auch die darauf folgende schmale Seitwärtsbewegung (grün) nach unten durchbrochen. Erst am Monatsdurchschnitt (blau) hat er sich wieder stabilisiert, eine weitere Ausdehnung in Richtung 8900 (gelb) bleibt nach einer kurzen Pause jedoch möglich. Ebenso möglich ist in der eher trendlosen Sommerphase allerdings eine Gegenbewegung zurück an den oberen Rand der bisherigen Tradingrange um 9200.

Ein klarer Ausbruch nach oben aus der aktuellen Handelsbandbreite ist im August das eher unwahrscheinliche Szenario. Kommt es dennoch dazu, so dürften die Jahresanfangshochs im Bereich der 9600er-Marke das nächste Kursziel darstellen.