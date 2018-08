SMI: Leichte Stärke

Immer wieder stoppen kleine Aufwärtsimpulse des Swiss Market Index im Bereich der 9100er-Marke. Was zunächst wie ein negatives Signal klingt, wirkt bei genauerem Hinsehen gar nicht so übel: Der Markt schiebt sich langsam, aber sicher immer näher an diese Wendezone, die durch den Monatsdurchschnittskurs (blau) verstärkt wird.

Umso aussagekräftiger wäre ein Sprung darüber, der aus statistischer Sicht diesmal wahrscheinlicher ist als noch vor einer Woche. Damals notierte der SMI (SMI 9093.67 -0.06%) am oberen Rand seines Prognosekorridors (grau), beim aktuellen Anlauf ist dagegen wieder Luft.

Zu früh freuen sollten sich Anleger aber nicht, denn die momentane Situation weist nach wie vor Parallelen zum Spätsommer 2016 auf (rote Rechteckmarkierungen). Auch jetzt hat der Index sich zwar nach einer stärkeren Rally wieder über seinen 200-Tage-Durchschnitt erholt.

Doch wenn Anschlusskäufe – wie damals – ausbleiben, droht der erneute Rückfall in Richtung der 8450er-Marke. Auslöser könnte die nun erreichte Zone um 9100/9200 sein. Erholt sich der Index dagegen deutlicher, springt die Börsenampel tatsächlich auf Grün.