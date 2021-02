SMI: Leichter Optimismus gerechtfertigt

Der Swiss Market Index stagniert aktuell zwar an einem bereits einschlägig bekannten Wendebereich, doch die positiven Indikatoren überwiegen.

Nach wie vor blockiert die gesteigerte Verkaufsbereitschaft an der kurzfristigen horizontalen Wendezone um 10’850 / 10’900 das weitere Vorankommen des Index. Auch der momentan auf gleicher Höhe verlaufende Monatsdurchschnittspreis (blau) ist nicht im ersten Anlauf zurückzuerobern, wie vergangene Erfahrungen zeigen. Angesichts der deutlichen Nachfrage, die sich beim jüngsten Rückschlag an die 10’600er-Marke ein weiteres Mal gezeigt hat, stehen die Chancen für eine Stabilisierung des SMI oberhalb dieses Areals allerdings nach wie vor gut. Eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der nächsten Zwischenhoch-Ansammlung knapp über 11’000 Punkten ist das leicht wahrscheinlichere Szenario für die kommende Woche.

Aus der Vogelperspektive betrachtet, reicht der Spielraum innerhalb des dort kalkulierbaren Prognose-Korridors (blaue Fläche) sogar bis in den Bereich um 11’270 an das Vorjahreshoch des Marktes. Auch hier zeigt sich zudem die 10’600er-Marke als prägender Umkehrbereich, dessen Ausbildung nach wie vor stark an die Entwicklung der Jahre 2018 und 2019 erinnert.

Trading-Idee: Anleger, die eine Korrektur zum Aufbau oder zum Aufstocken von Long-Positionen nutzen möchten, können unverändert auf Papiere wie beispielsweise den Valor 57946549 der UBS zurückgreifen. Kursbewegungen des SMI werden dadurch um den Faktor vier verstärkt.

