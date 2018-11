SMI: Luft bis maximal 9200

Der Markt befindet sich zwar weiterhin in einer Seitwärtsbewegung zwischen 8600 und 9200 Punkten, doch erstmals seit zwei Wochen steigen nun die Gewinnchancen innerhalb dieser Tradingrange leicht. Ursache dafür ist, dass der seit Mitte November messbare Verkaufsdruck in der Mitte der Handelsspanne bei 8900/8980 abgeflaut ist und der Index dieses Areal dadurch wieder überschreiten konnte. Die nächste markttechnische Hürde befindet sich nun erst wieder an der 9200er-Marke (grün), ein Rückfall bis 8600 (rot) wird damit vorläufig wieder etwas unwahrscheinlicher. Kleinere Korrekturen bis an die Untergrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) bei 8850 sind aber weiterhin einzukalkulieren, insbesondere vor Wochenenden neigen Marktteilnehmer verstärkt zu Gewinnmitnahmen.

Das übergeordnete Bild wird voraussichtlich noch für längere Zeit unverändert bleiben: Erst wenn der Markt die seit Jahresanfang anhaltende Abgabebereitschaft um 9200 kompensiert, wird zumindest ein erneuter Anlauf in Richtung der Rekorde um 9500/9550 möglich. Leicht wahrscheinlicher bleibt aber für die kommenden Monate eine Rückkehr an den unteren Rand der langfristigen Tradingrange bei 8300/8450.