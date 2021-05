SMI: Markt bleibt in 300-Punkte-Range

Der Swiss Market Index wird auch in der neuen Handelswoche zunächst wenig Überraschungen liefern können. Zumindest aber ist eine Gefahr abgewendet.

Der SMI bewegt sich weiter in der Spanne zwischen 10’950 und 11’250, neu ist nur die Tendenz innerhalb dieser Seitwärtsbewegung: Nach einem Test der Untergrenze hat sich der Markt stabilisiert, zu einem Ausbruch kam es nicht. Nun deutet die Erholung über den zuletzt noch blockierend wirkenden Monatsdurchschnittspreis (blau) bei aktuell etwa 11’150 Punkten darauf hin, dass das Pendel wieder zur Nordseite ausschlägt.

Verkäufer orientierten sich in den Vorwochen konsequent am 2020er-Hoch des Index. Erst wenn der Abgabedruck dort kompensiert ist, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der prinzipiell intakten Aufwärtswelle im übergeordneten Zeitfenster. Dagegen spricht nur die Richtungsumkehr des SMI nach unten im April, die an ähnliche, als «Shooting Star» bekannte Verkaufsmuster aus den vergangenen Monaten erinnert (rote Pfeile).

Trading-Idee: Die Valor 57946549 der UBS oder vergleichbare Papiere bleiben nach wie vor eine gute Option, um an einem weiteren Aufwärtstrend des SMI teilzuhaben. Es besteht aber die Chance, dass diese Zertifikate im Zuge der laufenden Seitwärtskonsolidierung noch einmal günstiger erwerbbar werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.