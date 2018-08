SMI: Markt geht in die Verlängerung

Sehr auffällig verharrt der SMI (SMI 9048.21 -0.02%) derzeit unterhalb der 9100er-Marke, an der eine bereits seit mehreren Wochen bestehende horizontale Wendezone vielen Marktteilnehmern offenbar noch immer als Orientierungspunkt für Verkäufe dient. Verstärkt wird dieser Effekt vom Monatsdurchschnittspreis, der ebenfalls als technische Barriere dient (blau). Doch es ist bereits als Stärkezeichen zu werten, dass ein grösserer Rückschlag zurück an die bereits als Stabilisierungszone bewährte 8900er-Marke bislang ausgeblieben ist.

Die Entwicklung erinnert an das Jahr 2016, als der Markt ebenfalls kurzzeitig über seinen 200-Tage-Durchschnittspreis kletterte (violett), was eigentlich ein positives Signal darstellt. Doch kurz darauf wurde der weitere Anstieg dann von einer horizontalen Verkaufszone geblockt, damals um 8200 und heute knappe 1000 Punkte höher (orange und grün). Es folgte ein erneuter Einbruch an die erste stärkere Bodenbildungszone, was im aktuellen Fall einen Rückschlag bis mindestens 8450 erwarten liesse. Solange der Index nicht deutlich über 9200 nach oben ausbricht, sollten Anleger daher vorsichtig sein.