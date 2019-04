SMI: Markt liefert langfristiges Stärkezeichen

Mehrere Jahre hat es gedauert, bis das Kaufinteresse gross genug war, um den SMI (SMI 9769.74 0.3%) über den Bereich um 9500/9620 steigen zu lassen. Nun ist der Ausbruch vollzogen, und dies sogar ohne eine vorausgehende Korrektur, die aus markttechnischer Sicht eigentlich als Atempause des Index vor der nächsten Anstiegsetappe zu erwarten war. Umso positiver ist das Signal, das der Index damit übermittelt.

Eine Beschleunigung des Kursanstiegs zeichnet sich auch im SMI-Chart der vergangenen Wochen ab. Noch verharrt der Index aber sowohl in seinem alten (schwarz) als auch in einem neuen, steileren Kurskorridor (grün). Bleibt es beim bisherigen Tempo, wird die Luft um 9700 dünn. Setzt sich die stärkere Nachfrage durch, ist Platz bis mindestens 9800 – Tendenz steigend. In beiden Fällen bleiben zwischendurch Gewinnmitnahmen jederzeit möglich, schon um 9550 könnten sie jedoch abflauen. Dort verläuft unter anderem der Monatsdurchschnittskurs des Index (blau), an dem auch die letzte Atempause geendet hatte.