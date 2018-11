SMI: Markt verharrt im Mittelmass

Die Kurse oszillieren auch in der neuen Handelswoche um die Mittellinie der Handelsspanne zwischen 8600 und 9200 Punkten. Aktuell zeigt sich eine kleiner Erholungstendenz, die im Idealfall bis an den oberen Rand dieser Tradingrange führen könnte. Doch zuvor dürfte der Index eine kleine Pause einlegen, denn er hat bereits den oberen Rand des aus vergangenen Schwankungen errechneten Prognosekorridors erreicht (graue Fläche). Zudem ist er ohnehin an einer Zone mit vielen Wendepunkten angekommen, die sich von 8900 bis rund 8950/8980 erstreckt. Erst wenn es auch darüber noch zu einer anhaltenden Nachfrage kommt, wäre dies ein kurzfristiges Kaufsignal (grün). Nach einer kurzen Unterbrechung bleibt dieses Szenario möglich, doch eine Umkehr zurück nach unten ist sogar leicht wahrscheinlicher (rot).