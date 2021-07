SMI: Markttechnik bleibt spannend

In kürzester Zeit kratzte der Swiss Market Index sowohl an der Ober- als auch an der Unterseite seiner Tradingrange. Was nun?

Nach dem letzten vergleichbaren «Doppeltest» der aktuellen Schwankungsgrenzen folgte eine vergleichsweise ruhige, eher positive Handelsphase (schwarze Pfeile). Solange die Preise oberhalb der jüngsten Umsatzhäufungen bei 11’900 / 11’935 verharren, ist die Prognose vor dem Wochenende daher gut.

Allerdings bleibt das Potenzial auf der Oberseite im zwar intakten, aber relativ ausgereizten mittelfristigen Aufwärtstrend überschaubar. Im Idealfall sind vor der nächsten Überhitzung für die Folgewoche noch Preissteigerungen in Richtung der 12’200er-Marke denkbar.