SMI: Maximal 11’700 bis 11’800

Erholungen des Swiss Market Index kommen nicht an der nächstgelegenen technischen Barriere vorbei. Somit geht der vorherige Trend zunächst weiter.

Der SMI ist bis an die Umsatzhäufungen der Vorwochen zwischen der 11’700er- und der 11’800er-Marke gestiegen, bevor er wieder deutlich abverkauft wurde und auf ein Viermonats-Tief gefallen ist. Das nächste Kursziel liegt nun am unteren Rand des sich im Kurzfristchart abzeichnenden, fallenden Kurskorridors (rot) bei rund 11’350 Punkten.

Damit kommt der Index allerdings langsam auch schon in den Bereich erster mittelfristiger Stabilisierungszonen. So dürfte der horizontale Wendebereich bei 11’270 / 11’300 zusammen mit dem Durchschnittspreis dieses Zeitfensters (violett) eine gute Gelegenheit für eine Bodenbildung darstellen, zumal der Markt bereits am unteren Rand seines Schwankungskorridors angekommen und entsprechend überverkauft ist.