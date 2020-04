SMI: maximales Erholungsziel voraus

Der Swiss Market Index hat sich sehr deutlich von seinen jüngsten Tiefs abgesetzt. Doch nun wird das Chance-Risiko-Verhältnis negativ.

Im weltweiten Vergleich ist der SMI aktuell einer der relativ stabilsten Indizes, doch endlos dürften Käufer auch hier nicht mehr auf Schnäppchenjagd gehen. Vor allem das nun erreichte langfristige Durchschnittspreisband (violett) ist erfahrungsgemäss ein Wendepunkt. Es fällt um 10’200 mit einer horizontalen Wendezone zusammen. Ein darüber hinausführender Anstieg ist extrem unwahrscheinlich.

Ziele für eine Gegenbewegung des Index zurück nach unten sind gut im kurzfristigen Chart erkennbar: Hier befindet sich der SMI aber noch in einem Aufwärtstrend, der um 9700 als vorläufiger Stabilisator dienen dürfte. Eintrüben würde sich die Perspektive erst südlich der 9500er-Marke, da der Markt damit wieder unter sein kurzfristiges Durchschnittspreisband (orange) fallen würde – was ein erstes Schwächesignal auf dieser Zeitebene wäre. Ein realistisches Korrekturziel liegt zunächst um 9100/9300, auf lange Sicht bleiben auch 8000er-Preise in Reichweite.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)