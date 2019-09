SMI: Maximalziel vorerst erreicht

Mit hohem Tempo kletterte der SMI (SMI 10059.37 -0.14%) von der jüngsten, gerade erst überwundenen Hürde um 9850 weiter bis an das nächste Kursziel an der 10’100er-Marke. Dort dürften sowohl der nun erreichte obere Rand des statistischen Schwankungskorridors (graue Fläche) als auch die Hochs der Vormonate wieder zu erhöhter Verkaufsbereitschaft führen. Rückschläge bis 10’000 oder sogar 9900 sind daher wahrscheinlicher als ein weiterer Durchmarsch bis an das nächste Ziel bei 10’200.

Auch aus einer längerfristigen Perspektive dürfte zunächst bei 10’150/10’200 kaum mehr Spielraum nach oben vorhanden sein, ausser, der Markt startet in eine äusserst seltene extreme Rally: Der obere Rand des Aufwärtstrendkanals (blau) und derjenige des Schwankungskorridors dieser Zeitebene fallen auf diesem Niveau zusammen (braune Fläche). Da beide Grenzmarken jedoch eine steigende Tendenz aufweisen, entsteht im Laufe der Zeit auch frisches Potenzial nach oben.