SMI: Mehr Verluste nach Pause?

Der Swiss Market Index ist bis an die Untergrenze seiner mehrmonatigen Seitwärtsbewegung bei rund 8835 Punkten gefallen. Damit hat er sich auch nahe an den unteren Rand des Prognosekorridors (grau) bewegt. Dieser wird in 99% aller Fälle nicht verlassen und ist daher ein gutes Vorhersageinstrument für eine Übertreibung des Marktes nach unten (in Aufwärtsbewegungen analog auch nach oben). Der Kurskanal funktioniert aber nur sehr kurzfristig als potenzielle Stabilisierungszone, da er sich zusammen mit dem fallenden SMI (SMI 8883.78 0.11%) weiter nach unten bewegen wird.

Zumindest für den Auftakt der neuen Handelswoche sind somit weitere Verluste unwahrscheinlicher als eine vorläufige Bodenbildung. Ob es jedoch gleich für einen erneuten Anstieg an die Obergrenze der Handelsspanne bei 9090/9150 reichen wird, bleibt abzuwarten – dafür spricht immerhin, dass nach allen bisherigen Tests der unteren Begrenzung anschliessend eine Erholung bis an den nördlichen Rand folgte (und umgekehrt). Früher oder später endet jedoch jede Tradingrange: Falls sich diesmal nicht genug Käufer finden, um den Markt wieder bis ganz nach oben zu treiben, wäre dies ein erstes Indiz für eine weitere Schwäche.

Der Spielraum nach unten bliebe allerdings auch bei einem Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsbewegung vorerst noch überschaubar, denn bereits um 8600 bildet der Bereich um den 200-Tage-Durchschnittskurs des Marktes eine bereits bewährte Nachfragezone (violett), die auch schon 100 Punkte darüber – an weiteren markanten Wendepunkten – wirksam werden könnte.

Anleger sollten daher nun langsam über erste Teilgewinnmitnahmen ihrer Short-Positionen nachdenken – wer auf weitere Verluste wetten will, kann bei kleineren Erholungen des Marktes dann wieder Puts nachkaufen. Die nun mögliche Atempause im Abwärtstrend mit Calls auszunutzen, dürfte sich dagegen nur für sehr kurze Zeit auszahlen und ist mit einem vergleichsweise höheren Risiko behaftet.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.08 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 14.56 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.36 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.45

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier.