SMI: Mehrere Schwächesignale

Der Abwärtstrend der Vorwochen dürfte sich auf längere Sicht weiter beschleunigen: Die bisher gültige Trendlinie (blau) um 8555 wurde nach unten durchbrochen, nun könnte ein neuer Kurskanal (blau punktiert) die Richtung vorgeben – er reicht nach Süden bis aktuell etwa 8260, auf der Oberseite bildet er um 8770 die erste Zielzone im Fall einer Erholung.

Nach einem frischen Verkaufssignal im weiter zurückreichenden Chart ist aber kaum von einem nachhaltigen Umschwung zurück nach Norden auszugehen: Der SMI (SMI 8638.42 1.52%) hat die jüngsten Tiefpunkte um 8610/8625 durchbrochen und nimmt Kurs auf die Zone um 8200/8300, an der zuletzt im Sommer 2016 mehrere Wendepunkte aufgetreten sind.

Kurzfristig beginnt der Markt zwar langsam in einen überverkauften Zustand hineinzulaufen, doch langfristig sind Verluste an die genannten Zielmarken wahrscheinlich. Anleger sollten daher weiter Puts im Depot in Erwägung ziehen.