SMI startet tiefer

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt wird ein wenig tiefer erwartet. Die Gewinnmitnahmen könnten sich fortsetzen, sagen Händler. Die Anleger seien wieder etwas unsicherer, was eine Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China betrifft. Die USA haben in Person des Handelsbeauftragten von US-Präsident Donald Trump, Robert Lighthizer, erneut weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt gefordert.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär (BAER 42.83 1.66%) berechnete Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9412.19 -0.52%) gibt 0,1% nach. Von den 20 SMI-Werten geben vorbörslich 19 nach.

Bei den Bluechips stehen die Aktien von ABB (ABBN 20.26 -0.98%) (+1,1%) im Fokus. Der Elektrotechnikkonzern hat im vierten Quartal 2018 Umsatz und Auftragseingang gesteigert, der Gewinn ist zurückgegangen.

Der Personalvermittler Adecco (ADEN 53.6 -0.59%) (-2,6%) hat im vierten Quartal die wirtschaftliche Abschwächung in Europa zu spüren bekommen und ist in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz nahm dagegen zu. Organisch ergab sich ein leichter Rückgang.

Der Telekomkonzern Sunrise (SRCG 80.9 -0.61%) will den Kabelnetzbetreiber UPC Schweiz für 6,3 Mrd. Fr. übernehmen. Damit solle ein stärkerer und konvergenter Herausforderer im Schweizer Markt geschaffen werden. Vorbörslich werden Sunrise um 2,1% tiefer indiziert. Die Papiere von Rivale Swisscom (SCMN 463.5 0.13%) werden 1,1% niedriger gestellt.

Am breiten Markt gilt die Aufmerksamkeit zudem den Aktien von Panalpina (PWTN 152.4 -3.36%) (-0,1%). Das Logistikunternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 zwar mehr umgesetzt und verdient. Aber die Anleger interessieren sich mehr für den Übernahmeversuch durch den Konkurrenten DSV (DSV 545 0%). «Und dazu hat Panalpina leider nichts gesagt», meint ein Händler.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Märkte entwickeln sich uneinheitlich. Der MSCI Asia gibt um 0,1% nach. Die chinesischen Börsen legen markant zu. Der Shanghai Composite realisiert mit einem Plus von 5,6% auf 2961,28 Punkte den höchsten Stand seit dem vergangenen Juni. Dahinter steht die Ankündigung von Präsident Trump, die Zollerhöhungen hinauszuzögern. Der Hang Seng in Hongkong steigt 1,8%. Die japanischen Börsen dagegen reagieren negativ. Der Nikkei 225 sinkt 0,4%, und der breiter gefasste Topix büsst 0,3% ein. Zudem erzielten Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un auf ihrem Gipfel in Hanoi keine Einigung. Die südkoreanische Börse rutschte darauf ab. Der Kospi (Kospi 2204.34 -1.41%) schloss um 1,76 Prozent tiefer. In Japan drückte der Rückgang der Industrieproduktion auf die Kurse.

Devisen wenig verändert

Der Euro notiert gegenüber dem Greenback weiter unter der Marke von 1.14 $. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.1374 $. Zum Franken zeigt sich der Euro wenig verändert mit 1.1356 Fr. Der Dollar wird mit 0.9984 Fr. weiterhin unter der Parität gehandelt.

Der Ölpreis gibt einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagsgewinne ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.43 2.09%) kostet 66 $. Der Goldpreis liegt bei 1322 $.